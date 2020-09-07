76 % نسبة الإنجاز في التوسعة الجديدة لمبنى غرفة دبي

الإثنين 7 سبتمبر 2020

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي أن نسبة الإنجاز في توسعة مبنى الغرفة الجديد قد بلغت 76% مع تقديرات بجهوزية المبنى الجديد بالكامل الذي يضم مواقف سيارات بالإضافة مرافق متنوعة كالمكاتب والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية في شهر يناير 2021.



وستنتهي المرحلة الأولى من التوسعة نهاية شهر سبتمبر الجاري وستشمل الانتهاء من المبنى في حين ستنتهي المرحلة الثانية في منتصف يناير 2021 والتي ستضم الانتهاء من تركيب ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح وجسر المشاة الذي يربط المبنى الجديد بمقر غرفة دبي.

وأشارت الغرفة إلى ان المرافق الجديدة تلبي متطلبات المرحلة القادمة من خطط الغرفة لدعم قطاع الأعمال، ومواكبة نمو دبي واستعداداتها لتنظيم معرض إكسبو 2020، بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات والتسهيلات، وتوفير قيمة مضافة لعملاء وأعضاء الغرفة.

وتبلغ مساحة المبنى الجديد 19 ألف متر مربع، وهو امتداد لمقر غرفة دبي الرئيسي، حيث يتألف من 5 طوابق يضم كل طابق مواقف سيارات مع مكاتب ومحال، في حين تبلغ مساحة المكاتب والمرافق في المبنى الجديد حوالي 4000 متر مربع. وتبلغ سعة المواقف الجديدة 330 سيارة.

ويتوقع ان يستضيف المبنى الجديد مكاتب تمثيل تجاري لعدد من الدول الأجنبية الراغبة بتعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع دبي، حيث ستساهم هذه المكاتب في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للأعمال، وتشكل بوابة استثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دبي وسائر دول العالم، وذلك ضمن جهود الغرفة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مختلف الأسواق العالمية.

Advertisements

ويتوقع الانتهاء من تشييد المبنى الجديد في الشهر الأول من العام 2021، ليكون جزءاً من جهود الغرفة في المساهمة بالمسيرة التنموية المقبلة لخمسين عاماً إضافياً، ومواكبة المرحلة الجديدة من الإلتزام بدعم القطاع الخاص، وتعزيز خيارات أعضاء غرفة دبي وإثراء تجربتهم، إلى جانب إضافة معلم جديد من المعالم العمرانية المتميزة في إمارة دبي.

وسيخدم المبنى الجديد موظفي وعملاء الغرفة، حيث ستلبي المرافق في المبنى الجديد احتياجات ومتطلبات موظفي وعملاء الغرفة، متيحة لهم خدمات متنوعة ومزايا تعزز من بيئة العمل في الغرفة، وتجعل منها وجهة مفضلة للعمل، في حين انه سيكون هناك مزايا تفضيلية لعملاء الغرفة في مرافق المبنى الجديد ومحاله المتنوعة.

ويتوافق المبنى الجديد الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه حتى الآن 76% مع أفضل المعايير العالمية في التصميم والتشييد، ويتلاءم مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، حيث سينتج المبنى الجديد حوالي 40% من احتياجاته من الطاقة من مصادر نظيفة كالطاقة الشمسية وتوربينات الرياح (طاقة الرياح)، في حين تم تصميم المبنى ليحصل على شهادة الفئة البلاتينية لاعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة "لييد"، وهو أعلى تقييم عالمي للمباني الخضراء يمنحه المجلس الأمريكي للمباني الخضراء.

وسيتميز المبنى بقلة استهلاكه للطاقة والمياه، وسيكون له تأثيرات بيئية إيجابية عديدة دون أية تكاليف إضافية كالتي تتكلفها المباني التقليدية.

وتم تصميم مواقف المبنى الجديد وفق شهادة اعتماد "المواقف الذكية" والتي تعتبر الاعتماد العالمي الوحيد الذي يحدد ويقيس ويعترف بالمواقف المستدامة ذات الأداء العالي، مما يجعل غرفة دبي من رواد تطبيق الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة في مبناها الرئيسي، والمبنى الجديد الذي يتم تشييده.

وسيشكل المبنى الجديد تحفة معمارية متميزة جديدة تضاف لمبنى غرفة دبي المتميز، حيث سيتميز بإطلالته الخلابة على خور دبي، ووجود صالة ألعاب رياضية لموظفي وأعضاء الغرفة، لتحفيز نمط الحياة الصحية، وتشجيع الموظفين والأعضاء على ممارسة الرياضة.