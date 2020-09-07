شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص بجروح خطيرة في حادث طعن بباريس والان مع التفاصيل

الإثنين 7 سبتمبر 2020 أصيب شخص بجروح خطرة، الأحد، في باريس بعدما هاجمه رجل كان يحمل سلاحا أبيض لاذ بالفرار.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الشرطة أن الضحية أفغاني الجنسية وطالب لجوء في فرنسا. Advertisements وقد نقل إلى مستشفى "بحال حرجة"، وفق المصدر ذاته. ولا تزال أسباب الهجوم الذي وقع في محطة الشمال مجهولة، فيما أوكل التحقيق إلى الشرطة القضائية.

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