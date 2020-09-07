شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا .. "إعلان شامبو" يفجر مظاهرات ضد العنصرية والان نبدء بالتفاصيل
وبينما أصدرت الشركة المسؤولة عن المنتج اعتذارا، دعا حزب "مقاتلو الحرية الاقتصادية" المعارض الراديكالي إلى الاحتجاجات قائلا على حسابه على تويتر: "لن نسمح للعنصرية غير الآسفة والمنحرفة بالاستمرار في جنوب أفريقيا.وذكر مواقع إخبارية أن أحد المتاجر قد تعرض لهجوم بقنابل حارقة في وقت مبكر من الصباح، ومع ذلك لم تقع سوى أضرار طفيفة.
وأظهرت لقطات على صفحات الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات صغيرة من المتظاهرين - يرتدون القبعات الحمراء للحزب - وهم يرقصون ويرددون أغاني الاحتجاج في العديد من مراكز التسوق.
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