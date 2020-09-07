شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا .. "إعلان شامبو" يفجر مظاهرات ضد العنصرية والان نبدء بالتفاصيل

احتشد متظاهرون أمام العديد من متاجر مجموعة للصيدليات في جنوب أفريقيا اليوم الاثنين بعد أن نشرت شركة إعلانا عن الشامبو وصفه منتقدوه بأنه عنصري.وظهرت في الإعلان امرأتان من ذوي البشرة السمراء تصفان شعرهما بأنه "جاف وتالف" وكذلك "مجعد وباهت"، بالإضافة إلى امرأتين من ذوي البشرة البيضاء تم وصف خصلات شعريهما بأنها "جيدة وملساء" وأيضا "طبيعية"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وبينما أصدرت الشركة المسؤولة عن المنتج اعتذارا، دعا حزب "مقاتلو الحرية الاقتصادية" المعارض الراديكالي إلى الاحتجاجات قائلا على حسابه على تويتر: "لن نسمح للعنصرية غير الآسفة والمنحرفة بالاستمرار في جنوب أفريقيا.وذكر مواقع إخبارية أن أحد المتاجر قد تعرض لهجوم بقنابل حارقة في وقت مبكر من الصباح، ومع ذلك لم تقع سوى أضرار طفيفة.

وأظهرت لقطات على صفحات الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات صغيرة من المتظاهرين - يرتدون القبعات الحمراء للحزب - وهم يرقصون ويرددون أغاني الاحتجاج في العديد من مراكز التسوق.