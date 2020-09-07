شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها في أجواء المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الأمن رقم 1701. وأفادت مصادر أمنية لبنانية اليوم، أن طائرة استطلاع تابعه للاحتلال الإسرائيلي حلقت فوق منطقة مرجعيون جنوب لبنان ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

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