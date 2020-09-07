شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. 5185 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5185 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 51 حالة وفاة . وأفادت السلطات الصحية في روسيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.030.690 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 17.871 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 843.277 حالة .

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