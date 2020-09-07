شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. القبض على مشتبه به في حادثة الطعن بـ"برمنجهام" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الاثنين إلقاء القبض على شخص للاشتباه في تورطه في هجمات الطعن التي وقعت أمس في برمنجهام، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين.

وأوضحت شرطة ويست ميدلاندز، عبر حسابها على موقع تويتر، أن الشخص الموقوف يبلغ من العمر 27 عاما وتم توقيفه فجر اليوم، دون أن توضح المزيد من التفاصيل. وتقدمت الشرطة بالشكر لكل من زودها باللقطات التي صورتها كاميرات المراقبة أو قدم معلومات ساعدت في التحقيق.

كانت الشرطة أعلنت مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة، جراء هجمات طعن وقعت في ساعة مبكرة من صباح أمس في مدينة برمنجهام.