مانشستر سيتي يُعلن إصابة محرز ولابورت بفايروس كورونا

وأصدر النادي الإنجليزي بياناً رسمياً منذ قليل يؤكد فيه إصابة كل من رياض محرز وإيمريك لابورت لاعبي الفريق بالوباء، كوفيد 19.

وأكد مانشستر سيتي خلال بيانه أن "الثنائي يخضع في الوقت الحالي للعزل المنزلي، وفقاً للبروتوكول المتبع من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز وبروتوكول الحكومة البريطانية بشأن الحجر الصحي".



وأفاد النادي بأن "محرز ولابورت لم تظهر عليهما أعراض فايروس كورونا، لكن عينتهما جاءت إيجابية بعد الخضوع لاختبارات طبية للاطمئنان على سلامتهما".