بالصور: سرقة 14 قطعة من مجوهرات هيفاء وهبي

أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن سرقة 14 قطعة من مجوهراتها الثمينة في سلسلة صور نشرتها عبر خاصية الـStories على حسابها الرسمي على انستغرام.

فقد نشرت هيفاء وهبي 4 صور من مجموعة المجوهرات المسروقة وعلقت كاتبةً: "إذا حدا شاف هالخاتم، أو جرب ينباع لحدا بليز يبلغني، هيدا من ضمن قطع ضاعوا مني من سنة تقريبًا، بس هلا صرت متأكدة إنه مسروق 14 قطعة، لو حدا اشتراه من السارق بليز يبلغني على الدايركت، ووعد مني لن أذكر أسماء، شكرًا". وأضافت على أخرى: "وهيدا الحلق كمان نفس الموضوع، اللي شافه يبلغني على الدايركت، بليز ما حدا يشتري مجوهرات مسروقة". Advertisements

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