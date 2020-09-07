النفط يتراجع بعد خفض السعودية سعر خامها وتباطؤ واردات الصين

انخفضت أسعار النفط أكثر من 1%، الاثنين، بعدما سجلت أقل مستوى منذ تموز عقب إعلان السعودية أكبر خفض للسعر الشهري للإمدادات لآسيا في خمسة أشهر فيما خفت التفاؤل إزاء تعافي الطلب وسط الجائحة.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا ما يوازي 1.6% إلى 39.13 دولار بعد أن نزل في وقت سابق إلى 38.55 دولار هو أقل مستوى منذ العاشر من تموز.
وتظل ثمة تخمة عالمية من الخام والوقود رغم تخفيضات إنتاج منظمة أوبك وحلفائها فيما يعرف بأوبك+ وجهود حكومات لتحفيز الاقتصاد العالمي والطلب على النفط. وخفضت شركات التكرير إنتاج الوقود نتيجة لذلك ما دفع منتجين من بينهم السعودية لخفض الأسعار لمواجهة تراجع الطلب على الخام.
ودعمت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، الأسعار بمشتريات قياسية ولكن الواردات تباطأت في آب في حين ارتفعت الصادرات من المنتجات بحسب بيانات الجمارك اليوم.
هذا وخفضت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، السعر الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف في تشرين الأول، وهو الخام الذي تبيعه لآسيا، بأكبر قدر منذ أيار في مؤشر على أن الطلب يظل ضعيفا. وآسيا أكبر سوق للخام السعودي من حيث المناطق.
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