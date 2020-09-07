ويلتقي الأتزوري والطواحين على ملعب "يوهان كرويف آرينا"، في الجولة الثانية للمسابقة. وكان المنتخب الإيطالي تعادل في الجولة الأولى بهدف لمثله أمام البوسنة والهرسك. ومنتخب هولندا فاز على بولندا بهدف دون رد، في الجولة الأولى للمنافسة.



موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام التاسعة و45 دقيقة بتوقيت بغداد. موعد المباراةتنطلق المباراة في تمام التاسعة و45 دقيقة بتوقيت بغداد. القناة الناقلة

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 . معلق المباراة

يعلق على المباراة عصام الشوالي . تشكيل إيطاليا المتوقع

حراسة المرمى: دوناروما. خط الدفاع: فلورنزي، بونوتشي، كيليني، بيراجي. Advertisements خط الوسط: باريلا، سينسي، بيليجريني. خط الهجوم: إنسيني، إيموبيلي، زانيولو. تشكيل هولندا المتوقع

حراسة المرمى: سيلسين.



خط الدفاع: هاتيبور، فيلتمان، فان دايك، آكي. خط الدفاع: هاتيبور، فيلتمان، فان دايك، آكي. خط الوسط: فرانكي دي يونج، دي رون، فينالدوم. خط الهجوم: ممفيس ديباي، بيرجوين، لوك دي يونج.



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كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. قمة مثيرة بين هولندا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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