الانتهاكات بحق الصحفيين.. سياسة ممنهجة في تركيا

تعرض صحفي تركي للضرب والتهديد بالقتل على يد أنصار رئيس إحدى البلديات التابعة لحزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بعد قيامه بانتقاد الأعمال التي تقوم بها تلك البلدية.

وقال مصدر للموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، الإثنين، إن شاهين شريف أوغللاري وهو رئيس بلدية منتمٍ لحزب العدالة والتنمية، بولاية ألازيغ (غرب)، حرض أنصاره على مهاجمة الصحفي أفريام غوندم، مدير تحرير صحيفة "خبر كَنْتْ" المحلية بعد أن تقد قراراته.

وأوضح أن أنصار رئيس البلدية هاجموا الصحفي وهددوه بالقتل واعتدوا عليه بالضرب بعد توجيه مسدس إلى رأسه.

وذكر أوقان غوندم، نجل الصحفي المذكور، أن والده بدأ يتعرض في الفترة الأخيرة لتهديدات كبيرة جراء قيامه بانتقاد الأعمال التي تقوم بها البلدية، لا سيما فيما يتعلق بالزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ في وقت سباق.

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وتعتبر تركيا أكثر دول العالم سجنا للصحفيين، واحتلت المرتبة رقم 157 من بين 180 بلدا على مؤشر منظمة صحفيين بلا حدود الخاص بحرية الصحافة في العالم لعام 2018.

وفي وقت سابق، كشف تقرير حول انتهاكات الحقوق بمجال الإعلام في تركيا خلال عام 2019، عن وصول الصحفيين المعتقلين بسجون أردوغان، إلى 150 صحفيا، وفصل نحو 170 آخرين من أعمالهم لأسباب مختلفة.

التقرير يحمل عنوان "انتهاكات الحقوق ضد وسائل الإعلام"، وأعده الصحفي التركي باريش يارقردش، النائب البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، ونشره نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

واستعرض التقرير التضييقات والقيود المفروضة على الصحفيين في تركيا خلال عام 2019، وأبرزها عقوبات السجن التي وقعت على العاملين بعدد من الصحف.