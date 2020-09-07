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خيط من فاعل خير يوصل الشرطة للمشتبه بهجوم برمنجهام

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

الإثنين 2020/9/7 12:05 م بتوقيت أبوظبي

أوقفت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، شابا يُشتبه في أنه منفذ عمليات الطعن، التي شهدتها مدينة برمنجهام وأوقعت قتيلا وعددا من الإصابات. 

وقالت شرطة ويست ميدلاندز إنها أوقفت رجلا (27 عاما) "يُشتبه في ارتكابه (عملية) قتل، وسبع محاولات قتل خلال سلسلة هجمات طعن في برمنجهام".

ووفق الشرطة، يبدو أنه تم استهداف الضحايا "بشكل عشوائي".

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وليل السبت-الأحد، قتل شخص وأصيب 7 آخرون، اثنان منهم جروحهما خطيرة، إثر تعرضوا لطعنات بسلاح أبيض في أماكن متفرقة في برمنجهام ثاني أكبر مدن بريطانيا.

وأمس الأحد نشرت الشرطة تسجيلات التقطتها كاميرات مراقبة يظهر فيها المشتبه به، حيث تلقت الكثير من الردود التي كان أحدها بمثابة الخيط الذي أوصلها إلى حي "سيلي أوك" هذا الصباح، حيث تمت عملية التوقيف.

وفيما يتواصل التحقيق، لا تستطيع الشرطة في الوقت الحالي ترجيح فرضية هجوم "إرهابي" أو جريمة كراهية أو حرب عصابات.

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