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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الاثنين بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 12 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج.
ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض يوم أمس.
وقالت اللجنة إن ما مجموعه 18 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.
وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 85134 حالة، بينهم 180 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، وحالة اثنين منهم خطيرة.
وقالت اللجنة إن ما مجموعه 80320 شخصا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.
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