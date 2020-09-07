شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة شخص بجروح خطيرة في حادث طعن بباريس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أصيب شخص بجروح خطرة، الأحد، في باريس بعدما هاجمه رجل كان يحمل سلاحا أبيض لاذ بالفرار.

Advertisements ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الشرطة أن الضحية أفغاني الجنسية وطالب لجوء في فرنسا. وقد نقل إلى مستشفى "بحال حرجة"، وفق المصدر ذاته. ولا تزال أسباب الهجوم الذي وقع في محطة الشمال مجهولة، فيما أوكل التحقيق إلى الشرطة القضائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شخص بجروح خطيرة في حادث طعن بباريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.