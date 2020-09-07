جزر القمر تشيد بالمساعدات الإماراتية لمكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أشادت لوب ياقوت زيدو وزيرة الصحة والتضامن في جمهورية القمر المتحدة، بالمساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات لبلادها لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 ".



جاء ذلك خلال استقبال سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، لوزيرة الصحة والتضامن في جمهورية القمر المتحدة المكلفة بشؤون المرأة.

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وأعربت لوب ياقوت زيدو عن شكرها وامتنانها للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على شحنة المساعدات التي تم إرسالها لجمهورية القمر المتحدة لتعزيز جهود العاملين في القطاع الطبي على احتواء فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

واستعرض السفير الإماراتي، والوزيرة خلال اللقاء العلاقات الثنائية، وجرى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وتناول الجانبان أيضا الحديث عن التحديات المختلفة التي تواجه القطاع الصحي لدى جمهورية القمر المتحدة، وبحث سبل الاستفادة من التجربة الإماراتية.

كانت دولة الإمارات قد أرسلت طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية القمر المتحدة في يونيو الماضي، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واستفاد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.