شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تدين هجوما إرهابيا استهدف رجلي أمن في تونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في الجمهورية التونسية، وأدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

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وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان أصدرته اليوم - أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحية جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب.