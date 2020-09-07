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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 5185 إصابة جديدة بكورونا و51 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 5185 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 51 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبحسب آخر أرقام وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة تفشي فيروس كورونا، ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 17871، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين مليون و30690 مصابا حتى الآن.
وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 2328 مصابا ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 843277 شخصا.
هذا وقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 27 مليون شخص وحصد الوباء حتى الآن أرواح أكثر من 883 ألف شخص.
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