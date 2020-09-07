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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 27.1 مليون

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 27.1 مليون

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 27.1 مليون صباح اليوم الاثنين.

 

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 27 مليونا و103 آلاف.

 

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كما أظهرت أن عدد المتعافين اقترب من 18.14 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 883 ألفا.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وبيرو وكولومبيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا وبنغلاديش.

 

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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