شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميانمار تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت ميانمار أعلى زيادة في الإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد بإصابة 100 حالة جديدة مساء أمس الأحد، حسبما ذكرت وزارة الصحة والرياضة في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزارة قولها إن غالبية الحالات الجديدة قد أصيبوا بالعدوى محليا، ومعظمهم في مدينة يانغون المركز التجاري بالبلاد. Advertisements وسجلت البلاد ما إجماله 1419 حالة إصابة، مع تعافي 385 حالة ووفاة 8 حالات. وسيتم منع تناول الأطعمة بالمطاعم في يانغون اعتبارا من غد الثلاثاء. ومن المقرر أن يتم تشديد إجراءات دخول ماندالاي عاصمة بمنطقة ميانمار العليا اعتبارا من اليوم الاثنين.

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