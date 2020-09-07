شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل علاقة "الجزيرة" بالجماعات الإرهابية والترويج لهم لخدمة النظام القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل تنظيم الحمدين فى قطر دعمه المستمر للجماعات الإرهابية بطرق متعددة، من خلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية التى يملكها النظام القطرى فى العديد من الدول، وتلعب قناة الجزيرة القطرية، دورا تخريبيا على العديد من المحاور من خلال دعمها المستمر لجماعات الإرهاب وتوفير كل الدعم للجماعات المتطرفة فى الدول، ومنها اليمن، وتروح القناة فيديوهات وتقارير للجماعات المسلحة الموجودة هناك بهدف بث أفكارهم الارهابية.

تقرير بالفيدى، كشف أن الدوحة تلعب دور كبير فى دعم المسلحين على ساحات القتال فى اليمن، حيث اذاعت القناة القطرية عدد من الوثائقيات التى تخدم أجندة حزب الاصلاح الاخوانى والجماعات الارهابية التابعة له فى اليمن التخديم على أفكارهم وترويجها، لاستمرار الصراعات فى اليمن بشكل كبير.

وأضاف التقرير، أن الكثير من ابناء القبائل اليمنية اتهمت قطر والجزيرة بأنها تعمل على الترويج لافكار الجماعات الارهابية وتقوم باستضافتهم بشكل مستمر من أجل الهدف الرئيسى زعزعة الاستقرار فى اليمن والدول المختلفة.