لمواكبة سوق العمل.. برامج جديدة "بالساعات المعتمدة" في "علوم بنها"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلن الدكتور لطفي إبراهيم أبو سالم، عميد كلية العلوم بجامعة بنها عن بدء الدراسة هذا العام في برنامجين جديدين بالساعات المعتمدة وهما الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية وعلوم المواد النانومترية وتطبيقاتها.
وأشار العميد إلى أن البرامج الجديدة تأتي في إطار مواكبة تطورات سوق العمل من خلال خلق إطار علمي متميز لإكساب الطلاب المعلومات والمعارف اللازمة وإكسابهم المهارات الذهنية والمهنية المطلوبة لتحقيق الإطار المعرفي في البحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع.
وأوضح أنه من المتوقع أن يكون لهذين التخصصين الجديدين دورًا في الحياة وذات تأثير في القطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة مثل التكنولوجيا والطاقة والطب وغيرها.
وقال "أبو سالم" إن برنامج علوم المواد النانومترية وتطبيقاتها يوفر فرص عمل للخريجين في مجالات إنتاج الطاقة وتخزينها، مجال تصنيع الالكترونيات الدقيقة، وصناعة المنسوجات والبوليمرات، ومجال تصنيع الدواء، وهندسة تكنولوجيا النانو، وتحلية المياه.
أما البرنامج الثاني وهو الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية يوفر فرص عمل للخريجين في مختبرات التحاليل الطبية، ومصانع الأغذية، ومصانع الكيماويات، وشركات الأدوية، ومجال البيئة، المراكز البحثية المتخصصة.
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