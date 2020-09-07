التقديم بدأ.. ننشر الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الدراسات العليا بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عبدالله سرحان عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر بالقاهرة، إنه تم فتح باب التقدم للالتحاق بمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعى 2020/2021م فى قطاعات اللغة العربية – قطاع الشريعة والقانون – قطاع أصول الدين.

وأضاف "سرحان"، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن باب التقدم لكلية الدراسات العليا بجميع قطاعاتها مستمر حتى الخميس الـ15 من سبتمبر الجاري، طبقا للشروط الآتية:

1- أن يكون الطالب حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل وتقدير جيد في مواد التخصص وتحسب نسبة مواد التخصص على النحو الآتي:

Advertisements

إذا كانت مواد التخصص على 4 سنوات تجمع الدرجات الحاصل عليها الطالب في مواد التخصص وتقسم على (4) أما إذا كانت المواد فى ثلاث سنوات فتجمع درجاتها وتقسم على (3) وإذا كانت في سنتين فتجمع درجاتها وتقسم على (2).

2- يقوم المتقدم بتجهيز المستندات الآتية (صورة من شهادة التخرج- تقديرات ودرجات الأربع سنوات-الموقف من التجنيد- خطاب موافقة جهة العمل على التسجيل).

وأوضح عميد كلية الدراسات العليا، أن مواد التخصص فى القطاعات الثلاثة جاءت على النحو الآتى:​