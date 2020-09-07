"بسبب السيستم".. زحام أمام مكتب بريد مدينة بورفؤاد في بورسعيد -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد مكتب بريد بورفؤاد أول بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الاثنين، زحامًا أمام بوابته الرئيسية، بداعي تعطل النظام الإلكتروني للعمل بالمكتب.

ووقف العشرات من أصحاب المعاشات والمتعاملين مع المكتب لإنهاء الخدمات البريدية المختلفة أمام البوابة في تجمعات دون تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك انتظارًا للسماح بدخولهم لإنهاء مصالحهم.

وأخطر القائمون على المكتب المواطنين أن هناك عطلًا في نظام العمل الإلكتروني "السيستم" ما تسبب في انتظارهم لبعض الوقت، وهو الأمر الذي دفع معظم كبار السن للعودة إلى المنزل لعدم قدرتهم على تحمل مشقة الانتظار.