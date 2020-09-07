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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء حفظي:
أعلنت الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" اليوم الاثنين، زيادة أسعار بعض منتجات السيجار ودخان الشعر.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن الأسعار الجديدة تخص منتجات دخان ماتوسيان (أحمر – أخضر) 40 جرام، وكذلك أسعار منتجات السيجار، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة اعتمد الأسعار الجديدة، فيما بدأ تطبيقها الأحد 6 سبتمبر 2020.
ووصلت الزيادة في بعض الأصناف بقيمة تصل إلى 350 جنيهًا.
وتحتكر الشركة الشرقية للدخان – التابعة لقطاع الأعمال العام – صناعة السجائر المحلية في مصر، كما تعمل بنشاط الإنتاج للغير.
ويوضح الجدول التالي الأسعار قبل وبعد الزيادة.
كانت هذه تفاصيل خبر بقيمة تصل لـ 350 جنيهًا.. الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار منتجات السيجار والدخان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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