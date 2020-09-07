صور.. افتتاح "العام التدريبي لبناء قدرات العاملين" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

افتتح اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، اليوم الاثنين، العام التدريبي الذي تنفذه وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بديوان عام المحافظة ضمن خطة 2020/2021.

وأوضح السكرتير العام أن البرنامج التدريبي يهدف إلى صقل مهارات العاملين بالمحافظة بمختلف مستوياتهم الوظيفية للإلمام بمهارات التعامل مع الحاسب الآلي لمواكبة توجهات الدولة للتحول الرقمي والميكنة لكافة الخدمات المحلية، والذي توليه الدولة اهتماما كبيرا خلال المرحلة الحالية.

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وأشار "الليثي" إلى أنه يستفيد 60 موظفًا من البرنامج التدريبي الحالي، وأنه جرى توفير كافة الوسائل التدريبية لهم ومراعاة التباعد بين المتدربين حفاظا على الصحة العامة، وصرف أدوات التعقيم والتطهير اللازمة.

وقال حاتم محمود عبد العزيز، مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة إن المكتب التنسيقي لبرنامج تنمية صعيد مصر p.c.o برئاسة الدكتور هشام الهلباوي، الدكتورة ناهد أديب مساعد مدير البرنامج لبناء القدرات استعرضا مؤخرا مع محافظ الإقليم خطة بناء القدرات والتي تهدف إلى تدريب 2300 من العاملين.

حضر الافتتاح الدكتور محمد عبد الهادي مدير عام مكتب السيد المحافظ، والدكتورة شيرين إبراهيم محمد اخصائي الدعم الفني بالمحافظة