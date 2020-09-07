الجزائر / 8 وفيات و304 إصابة جديدة بكورونا في يومٍ واحد

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أمس الجمعة، عن تسجيل 304 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. وكشف رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار أن عدد الإصابات إرتفع إلى 45773 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. Advertisements وسجلت وزارة الصحة وفاة 8 أشخاص بالفيروس ليبلغ إجمالي المتوفين 1537. كما تم تسجيل 253 حالة شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 32259.

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