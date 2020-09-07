اختفاء بحار أمريكي في بحر العرب وعمليات البحث مستمرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تبحث البحرية الأمريكية عن بحار مفقود في شمال بحر العرب، وفقًا لبيان صحفي صادر عن إدارة الشؤون العامة للأسطول الخامس الأمريكي.

وأعلنت إدارة الشؤون العامة للأسطول الخامس الأمريكي، الأحد، فقدان “بحار” شمال بحر العرب وسط عمليات بحث وإنقاذ.

وقالت، في بيان نقلته شبكة “سي إن إن” إن “حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز وطراد الصواريخ الموجهة يو إس إس برينستون (سي جي 59) تجريان حاليا عمليات بحث وإنقاذ شمال بحر العرب بعد تقارير عن فقدان بحار بالبحرية الأمريكية”.

وتعد البحرين مقرا للأسطول البحري الخامس الأمريكي، الذي تشمل عملياته منطقة الخليج وخليج عُمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي، حيث يتمركز في منطقة “الجفير”، شرق العاصمة البحرينية المنامة.

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وقالت، في بيان نقلته شبكة “سي إن إن” إن “حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز وطراد الصواريخ الموجهة يو إس إس برينستون (سي جي 59) تجريان حاليا عمليات بحث وإنقاذ شمال بحر العرب بعد تقارير عن فقدان بحار بالبحرية الأمريكية”.

وتعد البحرين مقرا للأسطول البحري الخامس الأمريكي، الذي تشمل عملياته منطقة الخليج وخليج عُمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي، حيث يتمركز في منطقة “الجفير”، شرق العاصمة البحرينية المنامة.

وكان الأسطول الخامس الأمريكي علَّق، في شهر يوليو الماضي، على صور تداولتها وسائل الإعلام العالمية، تُظهر قيام إيران بتحريك مجسم هائل الحجم في مضيق هرمز.

ونشرت شركة “Maxar Technologies” الأمريكية صوراً التقطتها الأقمار الاصطناعية، تُظهر سفينة إيرانية تجر نموذج حاملة الطائرات الأمريكية الضخم من مدينة بندر عباس على السواحل الإيرانية إلى داخل المضيق؛ ما تسبب بحركة أمواج خلف المجسم، في مؤشر على عملية تحريكه.