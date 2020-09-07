السعودية..تراجع أرقام كورونا لليوم العاشر على التوالي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تشهد السعودية تراجعا فى أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد ، لليوم العاشر على التوالي .

أفادت وزارة الصحة السعودية، الأحد، بأن المملكة تقترب من تسجيل 10 أيام متتالية لإصابات أقل من 1000، مؤكدة تراجعا في عدد الإصابات الحرجة بالفيروس بنسبة 6%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لوزارة الصحة السعودية حول مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة، جاء فيه أن الفئات الأكثر إصابة بكوفيد-19 في صفوف الشباب.

وشددت الصحة السعودية على ضرورة الحجر المنزلي 14 يوما.

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وأعلنت الصحة عن تسجيل 756 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا⁩ المستجد، وتسجيل 32 وفاة، وتسجيل 895 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 296737.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قال السبت “إن نصف الحالات التي تُرصد حاليًا بالرغم من الانخفاض، ارتبطت بعدم التزام البعض من فئة الشباب بالإجراءات الوقائية”. وشدد على أن “العودة بحذر للأماكن العامة أمر مهم جدًا، وتعني تطبيق الاحترازات البسيطة جدًا ذات النتائج الكبيرة”.

كما أكد أن مواصلة انخفاض مؤشر عدد الإصابات في السعودية بفيروس كورونا، يؤكد استمرار الاحترازات التي يقوم بها السكان في البلاد في ظل برتوكولات الحماية التي تطبقها الجهات المعنية في السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة.

كما أشار إلى أن الاحترازات الصحية المطبقة في السعودية مستمرة، بغض النظر عن عودة موجة ثانية من فيروس كورونا، مؤكداً على أهمية مواصلة المجتمع لأداء مسؤولياته في مواصلة تطبيق الاحترازات.