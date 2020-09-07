فيديو يوثق لحظة “استسلام جماعي” لعناصر حوثية شمالي اليمن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني ، من أسر عناصر من ميليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة الجوف شمالي اليمن.

وأظهر مقطع فيديو لحظات استسلام مجاميع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الصبايغ شرق محافظة الجوف .

ويظهر المقطع الذي نشره مركز سبأ الإعلامي، الاثنين، مجاميع من مقاتلي الميليشيا الحوثية وهم يسلمون أنفسهم على وقع تقدمات الجيش اليمني مسنودا بالمقاومة والقبائل وطيران تحالف دعم الشرعية، في جبهات الجوف.

وحسب المركز، فإن 27 مسلحاً حوثياً سلموا أنفسهم، بعد فرض الحصار عليهم في جبهة الصبايغ، كما سقط أكثر من 20 عنصرا حوثياً قتلى في ذات الجبهة.

كما يظهر الفيديو بعض الجرحى الحوثيين وأفراد الجيش الوطني يقومون بإسعافهم.

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وأكدت مصادر ميدانية، أن قائد ميليشيا الحوثي في جبهة الصبايغ، المدعو طارق حسن المعوضي المكنى بـ”أبو المسيرة”، لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه في المعارك التي دارت بالجبهة.

ويعد المعوضي من قيادات الصف الأول في ميليشيا الحوثي، وأحد المقربين من رئيس ما تسمى اللجنة الثورية محمد علي الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي تعرضت لخسائر فادحة في صفوفها على يد قوات الجيش والقبائل وبغارات التحالف.

وكان القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، أعلن تطهير جبال “الصبايغ” وعدد من المواقع المحيطة بها، وقطع خطوط إمدادات الميليشيا الحوثية.

وأكد الوائلي أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، وتدمير 3 عربات و7 أطقم وآليات قتالية بغارات مقاتلات التحالف، مشيراً إلى أن الانتصارات في جبهات الجوف ستتوالى خلال الساعات والأيام القادمة.