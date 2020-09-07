- 1/2
- 2/2
الهند تحتل المركز الثاني بإصابات كورونا عالميا
قفزة جديدة شهدتها الهند فى تعداد إصابات فيروس كورونا المستجد ، المسبب لمرض “كوفيد 19” .
وقفزت الهند، الاثنين، إلى المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة، متخطية البرازيل.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 90802 إصابة جديدة، وبهذا يصبح مجموع الإصابات في البلد الآسيوي 4.204.614 حالة.
كما تم تسجيل 1016 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد في الهند، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 71642.
وتجاوزت الهند إصابات البرازيل المقدرة بنحو 4.12 مليون إصابة، لكنها لا تزال بعيدة عن الولايات المتحدة التي رصدت حوالي 6.25 مليون حالة.
وتفشى فيروس كورونا في الهند ببطء ، ولكن بعد ستة أشهر فقط من الكشف عن أول حالة إصابة مؤكدة، أصبحت الهند تسجل يوميا أرقام قياسية بالفيروس .
وتعد الهند ثاني أكبر عدد للسكان في العالم، ويعيش معظمهم في مدن مكتظة ومزدحمة، مما دفع خبراء صحيون للكشف عن قلقهم إزاء صعوبة تفعيل “التباعد الاجتماعي” في عدد من مناطق الهند، لاسيما الفقيرة منها، نظرا إلى شدة الازدحام.
يشار إلى أن عدد حالات الإصابة المسجلة رسميا في الهند مرتفع للغاية كأرقام إصابة خالصة، لكنه منخفض بحساب النسبة الى عدد السكان، أي نسبة الإصابة بالنسبة للفرد الواحد. ويبلغ متوسط عدد الحالات في العالم ثلاثة أضعاف نصيب الفرد في الهند، وهي حقيقة أشارت إليها الحكومة مؤخراً.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند تتخطى البرازيل وتحتل المركز الثانى عالميا بإصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.