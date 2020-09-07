الهند تتخطى البرازيل وتحتل المركز الثانى عالميا بإصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قفزة جديدة شهدتها الهند فى تعداد إصابات فيروس كورونا المستجد ، المسبب لمرض “كوفيد 19” .

وقفزت الهند، الاثنين، إلى المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة، متخطية البرازيل.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 90802 إصابة جديدة، وبهذا يصبح مجموع الإصابات في البلد الآسيوي 4.204.614 حالة.

كما تم تسجيل 1016 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد في الهند، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 71642.

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وتجاوزت الهند إصابات البرازيل المقدرة بنحو 4.12 مليون إصابة، لكنها لا تزال بعيدة عن الولايات المتحدة التي رصدت حوالي 6.25 مليون حالة.

وتفشى فيروس كورونا في الهند ببطء ، ولكن بعد ستة أشهر فقط من الكشف عن أول حالة إصابة مؤكدة، أصبحت الهند تسجل يوميا أرقام قياسية بالفيروس .

وتعد الهند ثاني أكبر عدد للسكان في العالم، ويعيش معظمهم في مدن مكتظة ومزدحمة، مما دفع خبراء صحيون للكشف عن قلقهم إزاء صعوبة تفعيل “التباعد الاجتماعي” في عدد من مناطق الهند، لاسيما الفقيرة منها، نظرا إلى شدة الازدحام.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة المسجلة رسميا في الهند مرتفع للغاية كأرقام إصابة خالصة، لكنه منخفض بحساب النسبة الى عدد السكان، أي نسبة الإصابة بالنسبة للفرد الواحد. ويبلغ متوسط عدد الحالات في العالم ثلاثة أضعاف نصيب الفرد في الهند، وهي حقيقة أشارت إليها الحكومة مؤخراً.