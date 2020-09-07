كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابات كورونا جول العالم تتجاوز 27 مليونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاوزت الحالات المكتشفة للإصابة بعدوى النوع الجديد من فيروس كورونا في العالم 27 مليونًا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وقد أفادت الجامعة الأمريكية، بأن أعداد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المستجد في العالم حتى الساعة 4:28 بتوقيت موسكو، بلغ 27002224، وحالات الوفاة 882053 شخصا، فيما تماثل للشفاء أكثر من 18 مليون شخص طوال فترة الجائحة.

يذكر أن العدوى الجديدة للفيروس التاجي "كوفيد – 19"، بدأت في الانتشار بنهاية ديسمبر من العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وفي 11 مارس الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، هذه العدوى، جائحة عالمية.

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وبلغت حصيلة الوفيات في البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة 125500 حالة، وسجلت حتى الآن أكثر من 4.1 مليون إصابة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في الهند 4 ملايين، وسجلت فيها ونحو 70 ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

ومن حيث عدد الإصابات حلت روسيا في المرتبة الرابعة حيث سجلت فيها حتى الآن أكثر من مليون و15 ألف إصابة و17649 وفاة.