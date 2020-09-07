كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تسيجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت السلطات الصحية في البر الرئيسي الصيني، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع يوم السبت الذي سجلت فيه 10 إصابات.

وكشفت السلطات الصيحية الصينية، إن جميع الحالات المسجلة مستوردة، وتخص مسافرين قدموا من الخارج، مشيرة إلى تسجيل 17 حالة إصابة لم تظهر عليها الأعراض، وهي نفس الحصيلة المسجلة قبل 24 ساعة.

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وقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 85134، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 4634.