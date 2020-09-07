كورونا بغزة: 182 إصابة جديدة وتخفيف حظر التجوال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شخصت 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة في آخر 24 ساعة، فيما يتواصل، اليوم الإثنين، سريان حظر التجوال في القطاع الـ14 على التوالي، في إطار جهود الجهات الحكومية لمواجهة تفشي الفيروس بين المواطنين مع تخفيف حدته بمناطق جديدة بالقطاع.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق المغازي، والمصدر، وتبة 86 وسط القطاع، وفي الجزء الشرقي من حي الزيتون بمدينة غزة، الواقع شرق شارع صلاح الدين، والمنطقة الممتدة حتى تقاطع شارع المنصورة.

وأكدت على تخفيف إجراءات حظر التجوال في أجزاء من منطقة جنوب غرب مدينة غزة، في المربع الواقع من مفترق السرايا حتى مفترق أبو حصيرةً، إلى مفترق الشاليهات إلى مفترق الصناعة، مرورا بشارع بيروت حتى مفترق الطيران.

ووفقا للداخلية فإن إجراءات التخفيف تتضمن لسماح بحرية الحركة للمواطنين وفق ضوابط السلامة والوقاية، من الساعة 7:00 صباحاً حتى 8:00 مساء داخل نطاق المناطق المذكورة فقط.

وشددت على منع التجمع لأكثر من عشرة أشخاص في الأماكن المغلقة، كما يُمنع التجمع لأكثر من 20 شخصا في المناطق المفتوحة، داخل المحافظات المذكورة.

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وأجازت حركة المركبات داخل نطاق المناطق المسموح الحركة فيها، ويمنع استخدام الحافلات بأنواعها والسماح لأصحاب الحرف بالعمل والتنقل ضمن إجراءات السلامة والوقاية، ومنع الازدحام.

كما أكدت على استمرار قرار منع الحركة والتنقل بين المحافظات.

وبخصوص محافظة شمال قطاع غزة، تبقى إجراءات حظر التجوال المشدد كما هي دون تغيير، مع الاستمرار في تشديد الإغلاق على مناطق: النصر، الشيخ رضوان، الشاطئ، الصبرة، في محافظة غزة.

يذكر أن وزارة الصحة في غزة، أعلنت، أمس الأحد، عن تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في ملخص تقريرها اليومي لفيروس "كورونا"، الذي وصل وكالة "صفا" نسخة عنه أن من بين المصابين 158 من داخل المجتمع و4 حالات من مراكز الحجر الصحي، وكذلك تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس.