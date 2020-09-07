وفاة مسن من جديدة المكر متأثرا بإصابته بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الطاقم الطبي في مستشفى الجليل الغربي بنهريا، عن وفاة مسن (74 عاما) من قرية جديدة المكر متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

ورقد المسن على مدار أسبوع في أحد الأقسام المخصصة لمرضى كورونا في المستشفى، إذ عانى من أمراض مزمنة وكان فاقدا للوعي وموصولا بجهاز التنفس الاصطناعي.

وأفاد الناطق بلسان المستشفى، بأن "55 مريضا يتلقون العلاج في أقسام كورونا، بينهم 25 بحالة خطيرة و6 بحالة متوسطة والآخرون بحالة طفيفة".

وتعتبر هذه الوفاة الرابعة في جديدة المكر خلال شهرين نتيجة فيروس كورونا.

هذا، وأدرجت جديدة المكر ضمن قائمة "البلدات الحمراء" بسبب تفاقم إصابات كورونا.