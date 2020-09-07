القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة بجراح وصفت بأنها حرجة إثر سقوطها عن علو في قرية دير حنا بمنطقة البطوف، صباح اليوم الاثنين. واستدعي طاقم طبي إلى مكان الحادثة، وقدم الإسعافات الأولية للمصابة وهي تعاني من جراح وصفت بأنها حرجة. وأحيلت المصابة على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما لم تتضح معالم الحادثة بعد. هذا، وباشرت الشرطة التجقيق في ملابسات الحادثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دير حنا: إصابة حرجة لامرأة سقطت عن علو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.