تسجيل 151 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة في مصر

الإثنين 7 سبتمبر 2020

اعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأحد تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة، وذلك مقابل 130 إصابة و16 وفاة أول أمس السبت.



Advertisements

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 99863 حالة من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.