إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 4.13 مليون والوفيات أكثر من 126 ألفاً

الإثنين 7 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد تسجيل 14 ألفا و 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليتجاوز العدد الإجمالي للإصابات 4 ملايين و 137 ألفا و500 حالة.



كما شهدت البلاد 447 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 126 ألفا و 650 حالة.

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وقالت الوزارة أيضا في نشرتها اليومية إن 3 ملايين و317 ألفا و227 مريضا - أو ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة في البلاد- تعافوا حتى الآن.

ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 693 ألفا 644 حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بعد كل من الولايات المتحدة والهند.