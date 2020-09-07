شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 4614 إصابة جديدة بكورونا و232 وفاة والان مع التفاصيل

الإثنين 7 سبتمبر 2020 ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أمس الأحد أنها سجلت 4614 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و232 وفاة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 634023 إصابة و67558 وفاة.

Advertisements وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

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