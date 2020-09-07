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المكسيك تسجل 4614 إصابة جديدة بكورونا و232 وفاة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 7 سبتمبر 2020

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أمس الأحد أنها سجلت 4614 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس و232 وفاة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 634023 إصابة و67558 وفاة.

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وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

 

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