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شكرا لقرائتكم خبر عن الهند ثاني أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا بعد أمريكا والان مع التفاصيل
الإثنين 7 سبتمبر 2020
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند 4.2 مليون حالة اليوم الاثنين متخطية البرازيل لتصبح ثاني أكثر الدول تضررا بالوباء في العالم.
وتتقدم الهند على البرازيل بفارق 70 ألف حالة إصابة بعد تسجيل رقم قياسي للإصابات اليوم الاثنين تجاوز 90 ألفا.
ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا بالوباء بتسجيل ما يزيد على ستة ملايين حالة إصابة.
والوفيات في الهند مخفضة نسبيا حتى الآن لكن البلاد شهدت أكثر من ألف وفاة يوميا خلال الأيام الخمسة الماضية.
وقالت وزار الصحة الهندية اليوم الاثنين إنها سجلت 1016 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في البلاد إلى 71642.
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