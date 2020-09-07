شكرا لقرائتكم خبر عن 119 حالة إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح المركز إن من بين الحالات الجديدة 108 حالة عدوى محلية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة 21 ألف و296 حالة. ويعد هذا اليوم هو الخامس على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية حالات إصابة يومية أقل من 200 حالة.

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