شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى ومصابون في انفجار بوسط أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أكد مسؤولون محليون في أفغانستان مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخر في انفجار لغم أرضي بإقليم أوروزجان في وسط البلاد، بحسب ما جاء في تقرير إخباري اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم حاكم أوروزجان، زرجاي عبادي، إن الحادث وقع الليلة الماضية بمنطقة تشينارتو. وأضاف أن أحد سكان تشينارتو، والذي كان يقوم بنقل مريض إلى المستشفى، اصطدم بلغم أرضي زرعته حركة طالبان، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة الاخر.