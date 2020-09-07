شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تخطط للخروج من بريكست دون اتفاق تجارى والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيدعو الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التعاون في محادثات خروج بريطانيا من التكتل مع اقتراب الموعد النهائي في 15‪ أكتوبر للتوصل إلى اتفاق مؤقت، لكنه سيؤكد أن الخروج دون اتفاق أيضا سيؤدي إلى "نتيجة جيدة" لبريطانيا.

وأفادت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية في وقت متأخر من يوم الأحد أن جونسون سيبلغ بروكسل، في تصريحات من المقرر أن يدلي بها اليوم الإثنين، أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع المجلس الأوروبي في أكتوبر، فيجب أن يكون الطرفان مستعدان "لقبول ذلك والمضي قدما".

ونقلت "برس أسوسيشن" عن رئيس الوزراء قوله إن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق تجاري سيظل "نتيجة جيدة".

ووفقًا للتقرير، سيقول جونسون أيضا اليوم إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يعني أن البلاد سيكون لها "ترتيب تجاري مع الاتحاد الأوروبي مثل أستراليا".