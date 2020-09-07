شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تصعد للمركز الثاني عالميًا في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 90 ألف و 802 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك أطاحت الهند بالبرازيل، لتصبح ثاني أكثر دولة في العالم تسجيلا لحالات الاصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت شبكة ان دي تي في الهندية أن اليوم هو ثاني يوم على التوالي تسجل فيه الهند حالات إصابة يومية تتجاوز 90 ألف حالة. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في الهند 4 ملايين و204 ألفا و 613 حالة.

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