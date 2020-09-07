بالصور.. إزالة دور وهياكل وأساسات في 'سكينة'

أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، إزالة عدد من الدور والهياكل والأساسات "المتجاوزة" في منطقة "سكينة" الزراعية شرقي العاصمة.

وقالت الأمانة في بيان، إن "ملاكاتها في دائرة بلدية بغداد الجديدة وبإسناد مديرية الحراسات في أمانة بغداد، قامت بحملة أزالت خلالها عدداً من الدور والهياكل والأساسات المتجاوزة ضمن المنطقة الزراعية المسماة شعبياً (سكينة) المجاورة للمحلة 747 حي الأمين، وبالتنسيق مع القوات الأمنية الماسكة للأرض". Advertisements

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