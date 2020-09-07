بالصور.. انطلاق عملية أمنية لـ'فرض القانون وتعزيز الاستقرار' في ميسان

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، انطلاق عملية أمنية لـ"فرض القانون وتعزيز الاستقرار" في ميسان.



وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرقة الرد السريع ولواء مغاوير قيادة عمليات سومر وأفواج طوارئ شرطة ميسان باشرت، صباح اليوم، بمهام فرض القانون وتعزيز الاستقرار في محافظة ميسان، حيث شرعت بتطويق وتفتيش قضاء المجر الكبير". Advertisements

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