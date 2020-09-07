شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك تسجل 4614 إصابة جديدة بكورونا و232 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أمس الأحد أنها سجلت 4614 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و232 وفاة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 634023 إصابة و67558 وفاة.



وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

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