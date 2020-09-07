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كوريا الجنوبية تسجل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

كوريا الجنوبية تسجل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

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ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للانباء  عن المركز القول إن من بين الحالات الجديدة 108 حالة عدوى محلية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة 21 ألف و296 حالة.

 

ويعد هذا اليوم هو الخامس على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية حالات إصابة يومية أقل من 200 حالة.

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