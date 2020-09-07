شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية تسجل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

Advertisements

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للانباء عن المركز القول إن من بين الحالات الجديدة 108 حالة عدوى محلية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة 21 ألف و296 حالة.

ويعد هذا اليوم هو الخامس على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية حالات إصابة يومية أقل من 200 حالة.