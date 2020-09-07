ضبط أكثر من 600 قطعة سلاح وتقديم 200 لائحة اتهام شمالي البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُستدل من معطيات نشرتها الشرطة، اليوم الاثنين، أنه ضبطت أكثر من 600 قطعة سلاح وقدمت 200 لائحة اتهام ضد مخالفين للقانون في المجتمع العربي بالمنطقة الشمالية من البلاد، منذ مطلع العام الجاري.
ووفقا للمعطيات فإنه منذ مطلع العام 2020 ولغاية الآن، ضبطت الشرطة في منطقة الشمال أسلحة ووسائل قتالية: 339 بندقية ومسدسا من أنواع مختلفة، و150 بندقية ومسدسا من نوع "إيرسوفت"، و140 قنبلة، و57 عُبْوَة ناسفة، و9 عبوات متفجرة.
كما ضبطت الشرطة 465 زجاجة حارقة، و344 ألعاب نارية و307 خلية مفرقعات و12 مادة متفجرة من أنواع مختلفة.
هذا، وقدمت 200 لائحة اتهام مرفقة بطلب اعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية في مجال السلاح بضمنها 100 لائحة اتهام ضد مشتبه بهم بإطلاق النار.
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