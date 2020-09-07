القدس - بواسطة محمد عز العرب - سُجّلت في مدينة أم الفحم 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمسِ الأحد، وأُعلن تشخيص 16 إصابة جديدة، لغاية الآن من صباح اليوم الاثنين.
وأعلنت بلدية أم الفحم، صباح اليوم، أنه "سُجّلت 62 إصابة جديدة في المدينة، أمسِ الأحد، وأنه لغاية الآن من صباح اليوم الاثنين سُجّلت 16 إصابة جديدة".
وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أنه وفقا لآخر المعطيات والإحصائيات من وزارة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا في أم الفحم، أن "عدد الحالات النشطة والمصابة، الآن، في المدينة هو 446 حالة. عدد الإصابات الكلي 1154 إصابة منذ البداية. 708 حالة تعافت وشفيت".
وأشار إلى أن "محطة الفحص في قاعة السوق البلدي تعمل، اليوم الاثنين من الرابعة عصرا حتى السابعة مساءً، دون حجز مسبق لأعضاء عيادات (كلاليت) و(مئوحيدت). وأن الفحوص لأعضاء عيادة (مكابي) في مبنى البلدية الطابق الأول، تُجرى يوميا من الثانية عشرة ظهرا حتى الرابعة عصرا".
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