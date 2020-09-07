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شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات مصرية عاجلة لمتضرري السيول بالسودان والان مع التفاصيل
الإثنين 7 سبتمبر 2020
توجهت طائرتا نقل عسكريتان، الأحد، من القاهرة إلى مطار الخرطوم على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار للإسهام في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني في مواجهة أزمة السيول.
وقال المتحدث العسكري المصري عميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان إن إعداد وتجهيز المساعدات جاء بتوجيه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في إطار تضامن مصر مع شعب السودان المتضرر من السيول التي اجتاحته خلال الآونة الأخيرة.
من جانبهم، وجه المسؤولون في دولة السودان التحية والتقدير للشعب المصري لمد يد العون لهم أثناء الأزمات التي تمر بها بلادهم.
وأعربوا عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم في أوقات المحن والشدائد.
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